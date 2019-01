Dragan Petrovec: Novoletna nostalgija

Dve nostalgiji zapovrstjo, po božični še novoletna, sta najbrž skrajna meja za bralce, vajene lahkotnejšega pisanja. A ko sem srečal te dni soseda, se mi je zazdelo, da se splača za mojo generacijo in njen približek spisati še nekaj podobnega kot prvič. Sosed mi je namreč rekel takole: »Vse je res, kakor ste napisali. Jaz imam celo knjižnico doma, pa nič uporabnega za današnjo mlado generacijo. Časi so popolnoma drugačni in mi z njimi.«