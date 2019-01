Nadzirali bodo, ali vozniki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon in druge naprave ter opremo, kot so maska, slušalke, tablice, prenosni računalniki. Uporaba naprav namreč močno zmanjšuje voznikovo slušno in vidno zaznavanje. Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS-sporočila voznik štirikrat manj časa gleda na vozišče kot pri normalni vožnji. Zadnja leta se uporaba mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov, GPS in drugih naprav med vožnjo povečuje. Takšno ravnanje pa ima zelo negativen vpliv na potek prometa in prometno varnost.

Predvidena globa za voznike, ki kršijo zakon glede uporabe telefona med vožnjo, je 120 evrov. pk