Oblikovanje interierja, najsi gre za povsem nove prostore, ki jim je treba vdahniti atmosfero z opremo, ali za prenove, pri katerih obstoječa oprema diktira načrtovalski pristop, ali zgolj manjše osvežitve interierjev – vse to je tisto, kar oblikovalko interierja Petro Zupančič najbolj zanima. In kjer tudi največ ustvarja.

Za njo so dolgoletne izkušnje in številni projekti, saj je na področju oblikovanja interierja začela delati že med študijem. Nato se je izpopolnjevala v podjetju Elea IC kot projektantka, v podjetju Forming studio design je projektirala opremo in vodila salon, kasneje pa soustanovila in vodila salon pohištva in idej Luster ter leto kasneje še pridruženi salon Poliform. Leta 2012 se je odločila za samostojno pot in začela ustvarjati pod znamko Duxa interier. S svojim podjetjem lahko prevzame projekte v najrazličnejših fazah in se dobro zaveda, kaj je odločilno za dober rezultat: »Najpomembnejša faza, ki ji dajem velik poudarek, so začetni sestanki s stranko. Osebni stik in spoznavanje z naročnikom oziroma uporabnikom prostorov sta ključno vodilo pri snovanju interierja.« Vzporedno z grajenjem odnosa s stranko gradi zasnovo interierja.

Zasebni in javni prostori

Petra Zupančič pravi, da njena idealna stranka ve, kaj hoče, ima veliko želja, a za projekt oblikovanja in opreme prostora nima ne znanja ne časa. Podjetje Duxa interier tako lahko prevzame vse niti, ki so potrebne za končno podobo prostorov, in zelo razbremeni stranko: zasnovi interierja sledi izvedbeni projekt in nato izvedba (s katero se stranki ni treba obremenjevati), pri čemer je vedno potreben tudi nazor na terenu. Tak pristop ji je odprl vrata tako pri opremi družinskih hiš in stanovanj kot javnih objektov in prostorov s specifično namembnostjo.

Načrtovanju se lahko priključi že ob začetku gradnje objekta, pri čemer usmerja tlorisno zasnovo in orientacijo prostorov; pravi, da na tak način najlažje vplete želje naročnika v projekt. Lahko pa ima za nalogo prenovo interierja, ki predstavlja široko polje posegov, od celostne prenove, pri kateri ostane le lupina in se vse drugo izvaja na novo, do delne prenove, pri kateri je treba opremiti prostor z vključevanjem obstoječe opreme. Včasih pa naročnik potrebuje le nekaj malega spremembe, nekaj odločilnih novih posegov, da se prostor prenovi in osveži.

Njeni projekti so izvedeni doma in v tujini, poleg številnih stanovanjskih in poslovnih prostorov so zanimivi javni, ki odražajo širok razpon njenega delovanja – trgovine za oblačila, za čevlje, butik za modne dodatke, otroške trgovine, saloni pohištva (Luster, Poliform, Nox), kozmetični studii, gostinski interierji (Separe, Biro), frizerski saloni, joga studio, fitnes center… Lotila se je tudi prenove oziroma predelave čolna alena 56 za invalida za zasebnega naročnika. Pravkar je končala idejno zasnovo projekta prenove Maxi slaščičarne in Maxi kluba, na njeni mizi pa so številni novi izzivi, med katerimi prevladujejo zasebni interierji.