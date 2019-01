Tudi mene je prizadela novica: »Zaposleni v Tomosu prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi.« Uspeli smo uničiti še tega našega (nekoč) paradnega konja.

Začudeno sem prebrala: »Koper: oproščen posilstva, ker je silo uporabil šele, ko se je žrtev zbudila.« Že laična pamet lahko ugotavlja, da je taka sodba nenavadna, da je ne označim še kako drugače. Vidite, gospod Krivic, tako se ruši zaupanje v sodstvo in verjetno tudi v zakonodajalce, ki ne razmišljajo o spremembi zakonske opredelitve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Kdo se norčuje iz našega denarja? »Rdeča luč Alenke Bratušek novemu darilu za Magno.« Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ravno dobil pri meni »nekaj pozitivnih točk« zaradi nasprotovanja prodaji Term Lendava. Članek pod zgornjim naslovom pa me je spomnil na vsa (njegova, vladna) darila tej kanadsko-avstrijski multinacionalki. Zdaj izvem, da so ji hoteli podariti še državno financiranje železniškega tira do tovarne. Le zakaj, če bi ga uporabljala samo Magna? Se bo Alenka Bratušek temu uspešno zoperstavila ?

Sprašujem, ali nam res primanjkuje sposobnih in poštenih strokovnjakov. Zakaj lahko nekateri ljudje ves čas krožijo po najodgovornejših funkcijah, namesto da bi (tudi kazensko) odgovarjali za svoje napake? »Gledal je stran pri aferi desetletja, zdaj bi ga Šarčevi imeli za skrbnika državnega premoženja.« Gre za Alojza Stano, ki mu je prva Janševa vlada zaupala vodenje nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in je pri projektu TEŠ 6 »odkrito gledal stran«. Za tistega Alojza Stano, ki pogodbe, tedaj vredne skoraj 800 milijonov evrov, sploh ni prebral. Šest let pozneje pa je skupina HSE prav zaradi te pogodbe ustvarila skoraj pol milijarde izgube. Vlada Marjana Šarca naj bi ga nagradila in imenovala za novega državnega sekretarja na ministrstvu za finance, kjer bi bil odgovoren tudi za dve ustanovi, ki upravljata državno premoženje. In tako naprej in tako naprej.

Kaj bo z nami in našo državo? So že vse zavozili? Sta priložnost in neoliberalizem »rodila« ljudi, ki jim je mar samo zase, za svoje koristi? Ljudi, ki nimajo nobene empatije do drugih, ne znajo sodelovati in delati za skupnost? Ljudi, ki so priredili zakonodajo sebi v prid in nikoli ne odgovarjajo zaradi posledic svojih namernih ali nenamernih dejanj? Ljudi, ki tekmujejo za moč in denar brez vsakih moralnih norm? Lahko vse to drži, a vseeno sem optimistka. Veliko več je nas, onih drugih. Samo verjeti moramo vase in narediti kaj več, kot samo pisati pisma bralcev.

Polona Jamnik, Bled