Naprava SWIFT je slovenska inovacija, ki temelji na tehnologiji strojnega vida in omogoča natančne in hitre meritve delcev med proizvodnim procesom v realnem času, saj je kar do tisočkrat hitrejša od primerljivih naprav. V primerjavi s tehnologijami, ki se trenutno uporabljajo v farmaciji, omogoča bistven napredek v hitrosti, natančnosti in preprostosti uporabe, poleg tega je napredno zasnovana za industrijo 4.0. »V manj kot dveh letih nam je uspelo z agilnim podjetniškim pristopom razviti najnaprednejšo tehnologijo na tem področju, za kar se lahko zahvalim visoko motivirani ekipi z vrhunskim znanjem. Farmacevtska industrija je že pokazala zanimanje za našo tehnologijo, strokovna objava nam daje zagon in upamo, da nam bo odprla tudi nove poslovne poti in priložnosti pri pridobivanju investicij,« je dejala ustanoviteljica podjetja Nika Oman Kadunc., ki je svojo pot začela kot znanstvena raziskovalka. rš