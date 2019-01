Leta 2009, ko njuno podjetje eŠola sploh še ni obstajalo, temveč sta se ukvarjala s postavljanjem spletnih strani, ju je nekdanji razrednik Klemen Urankar prosil za rešitev, s katero bi lahko profesorji učinkovito vodili dokumentacijo izostankov. To je od učiteljev, predvsem pa od razrednikov zahtevalo veliko dela.

V osmih letih dela podjetja eŠola je nastal zelo obsežen informacijski sistem eAsistent, ki po eni strani omogoča upravljanje ključnih procesov v šolah in vrtcih ter zmanjšuje administracijo, po drugi pa je orodje, ki je namenjeno tako šolam in učiteljem kot učencem in njihovim staršem. Osnovni namen eAsistenta je, da vsem deležnikom na področju izobraževanja in vzgoje pomaga pri njihovem vsakdanjem delu, da je torej njihov osebni elektronski pomočnik. Papirno redovalnico in dnevnik je zamenjalo elektronsko vodenje ocen in izostankov, starši, ki to želijo, pa so elektronsko obveščeni o šolskem uspehu svojih otrok. Tudi učencem je na voljo mobilna aplikacija, s katero lahko spremljajo svoje ocene.

Nadgradnja eAsistenta

»Kot je rekel Nelson Mandela, je izobraževanje najmočnejše orodje za spremembo sveta na bolje,« poudari Vladimir Balukčić, ki se s to mislijo zlahka poistoveti, saj so v podjetju sami spoznali, kakšni pomen imata izobraževanje in vzgoja pri tem, da učenci, učitelji, vzgojitelji in starši dosežejo svoje potenciale. »Zdaj se aktivno usmerjamo v nadgradnjo pedagoškega procesa in vzgoje v vrtcih ter razvijanje pripomočkov, s katerimi bodo lahko učitelji izpolnjevali svoje osnovno poslanstvo – biti učitelj. Povrniti jim želimo samozavest – da bi se zavedali, kako pomembno je njihovo delo in poslanstvo, saj se bo to v družbi poznalo čez dvajset ali trideset let, ko bodo današnji učenci odrasli. Temu želimo tudi mi dodati svoj prispevek s pripomočki, ki jim bodo pomagali pri delu.«

Sistem eAsistent danes uporablja okoli 80 odstotkov vseh slovenskih šol, ki so same odločile za njegovo uvedbo, saj ta ni predpisana. Ustanovitelja podjetja sta želela s svojo rešitvijo za zmanjšanje šolske administracije prodreti tudi v Avstrijo, a sta ugotovila, da bi morali zaradi posebnosti vsake države posebej razviti povsem nov sistem, kar bi spet trajalo vrsto let. Zato sta se odločila spremeniti strategijo podjetja in v Sloveniji nadgrajujeta delo na področju vzgoje in izobraževanja. Ko bo podjetje v Sloveniji doseglo zadovoljive rezultate s pripomočki za pedagoško delo in aplikacijami za pomoč pri učenju, ki bodo tako učinkoviti kot na področju administracije, pa se bo usmerilo tudi v tujino in primere dobrih praks, pri katerih je lahko dodana vrednost zelo velika, razširilo globalno.