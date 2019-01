Program zagotavlja vrhunski prodajni tempo, boljše prodajne rezultate, hkrati pa je časovno minimalističen. Vsak udeleženec na tedenskih srečanjih, ki običajno potekajo ob torkih, poroča o realizaciji prejšnjega tedna in načrtu za prihodnji teden ter potrdi svoje prodajne korake z drugimi vodji prodaje. Vodje programa so dr. Jernej Pintar, graditelj skupnosti Tehnološkega parka Ljubljana, strokovnjak na področju komunikacije, rasti in razvoja SME-podjetij in član komisije za izbor zlate gazele. ki sprejema tudi prijave, Matt Mayfield, svetovalec na področju prodaje in marketinga, globalne rasti podjetij in poslovnega razvoja ter vzpostavljanja prodajnih aktivnosti pri mednarodnih širitvah, in Borut Potočnik, svetovalec za povečanje produktivnosti ter razvoj in rast globalnih tehnoloških podjetij. Program bo potekal brez prekinitve do preklica udeležbe ali skupine.