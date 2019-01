Reševalci so danes s psi iskali pogrešano, ki je živela nad pekarno in za katero so predvidevali, da je pokopana pod ruševinami. Vir v bližini preiskovalcev je za AFP pojasnil, da morajo še potrditi, ali gre pri najdenem truplu za pogrešano.

V eksploziji in požaru je bilo poškodovanih okoli 50 ljudi, okoli 150 pa so jih morali evakuirati in namestiti v začasna prebivališča. Čiščenje območja bo predvidoma trajalo ves teden.

Eksplozija je odjeknila v soboto okoli 9. ure v pekarni v ulici Trevise v devetem okrožju, ki je stanovanjsko in nakupovalno območje. Tu se nahajajo tudi znamenitosti, kot sta Opera in muzej voščenih lutk Grevin, ter priljubljena ulica Rue des Martyrs.

Eksplozija je popolnoma uničila pekarno v pritličju ter poškodovala okenska stekla v bližini. Uničenih je bilo tudi več parkiranih vozil.