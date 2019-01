Uslužbenec občine je napravi za prikrito snemanje v enem od predalov občine našel v četrtek. Kot je za oddajo 24UR potrdila Marina Jelen z Mestne občine Koper, obe omogočata zvočno in slikovno snemanje. »Ker bi bilo možno, da se na napravah nahajajo kakšni posnetki, smo to po uradni dolžnosti prijavili in predali policiji,» j«e povedala.

Na Policijski upravi (PU) Koper so potrdili, da so obiskali občino Koper. »Potrjujemo, da so kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper v preteklih dneh obiskali Mestno občino Koper, kjer so izvajali določene preiskovalne aktivnosti v zvezi s sumom storitve kaznivih dejanj. Glede na to, da gre za predkazenski postopek, vam več informacij ne moremo podati,« so sporočili.