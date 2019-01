Hirscher na legendarni strmini Chuenisbärgli išče še tretji dvojček zmag v Adelbodnu. Leta 2012 je prvič osvojil tako veleslalom kot slalom, nato je ta dosežek ponovil lani. Po sobotni veleslalomski zmagi je 29-letni Avstrijec v igri tudi za zmago na slalomu, kjer pa bo moral v drugi vožnji loviti zaostanek za moštvenim kolegom Schwarzom in Kristoffersonom.

Najboljši smučar zadnjih let je v soboto z osmo zmago v Adelbodnu (po štiri v slalomu in veleslalomu) izenačil rekord Ingemarja Stenmarka in Aksla Lunda Svindala po številu zmag na enem prizorišču in se s 15 osvojenimi stopničkami poravnal s Svindalom po številu stopničk na enem prizorišču.

Najboljši slovenski slalomist Hadalin se je na progo pognal s startno številko 27, odločna vožnja se je obrestovala in ob prihodu v cilj je vpisal 11. čas ter se izenačil z Avstrijcem Christianom Hirschbühlom, nato pa sta ga prehitela dva tekmovalca. Veliko slabši startni številki, 69 in 73, sta imela Jakob Špik in Žan Kranjec, ki sta bila z zaostankoma 2,59 oziroma 3,47 sekunde prepočasna za finale.

Druga vožnja se bo pričela ob 13.30.