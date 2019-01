Več kot 600 ljudi, predvsem ženske in otroke, so evakuirali s 25 avtobusi, ki so jih z območja na pot poslali pripadniki upornikov Sirskih demokratičnih sil (SDF). Po navedbah sirskega observatorija pa je med evakuiranimi tudi več deset džihadističnih borcev. Ljudi so sicer prepeljali na območja, ki jih nadzoruje kurdsko-arabsko zavezništvo.

Od začetka decembra naj bi območje na vzhodu Sirije zapustilo že okoli 16.000 ljudi, med njimi okoli 760 borcev IS. Je pa to prvič, da so evakuirali ljudi z avtobusi, ki so jih priskrbeli pri SDF in koaliciji, je pojasnil vodja sirskega observatorija Rami Abdel Rahman. S tem je po navedbah AFP nakazal na morebiten dosežen dogovor med stranmi.

SDF, ki jo z letalskimi napadi podpira koalicija pod vodstvom ZDA, je septembra lani sprožila ofenzivo proti IS, ki nadzoruje le še nekaj območij na vzhodu Sirije. Po oceni Združenih narodov je pred nasiljem s tega območja v zadnjega pol leta zbežalo okoli 25.000 ljudi, okoli 2000 civilistov pa ostaja ujetih na območju mesta Hadžin.

Koalicija pod vodstvom ZDA je v soboto izstrelila več kot 20 raket proti oporiščem džihadistov. V pripravah pred verjetno zadnjim napadom pa je SDF na območje okoli vasi Susa poslala 300 svojih borcev.