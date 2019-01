Ponoči in zjutraj bodo prehodno manjše krajevne padavine, po nižinah večinoma dež. Predvsem v nižjih legah Gorenjske bo možna poledica. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ki bo do jutra ponehal, v severnih krajih pa bo zjutraj zapihal severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3 stopinj.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastala bo še kakšna manjša ploha. Pihal bo severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 5 do 11 stopinj.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno. V torek bo ponekod pihal veter severnih smeri, v sredo popoldne pa bo zapihal jugozahodnik in proti večeru se bo na Primorskem pooblačilo.