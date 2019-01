Podkoritnik o višini naložbe namreč za zdaj ne more govoriti, saj so pravkar sredi naročila hotelske opreme, kar bo tudi velika postavka v končni vrednosti hotela. Hotel bo po njegovih pojasnilih namenjen predvsem poslovnim in tranzitnim gostom, ki jim bodo ponudili različne hotelske pakete.

Gostom bodo ponudili tudi organizacijo poslovnih dogodkov, catering in organizacijo porok. V drugi fazi pa bodo zgradili še bencinski servis za osebna vozila, restavracijo s hitro prehrano, slaščičarno, picerijo, poslovne prostore s pisarnami in avtopralnico. Sledila bo tudi gradnja bencinskega servisa za tovorna vozila.

Hotel bo v prvi fazi zaposlitev ponudil več kot desetim osebam, je še dejal Podkoritnik.

Draganović s skoraj 28-letno tradicijo poslovanja vodi več podjetij v Žalcu s 95 lastnimi tovornjaki in 130 zaposlenimi, na dveh lokacijah izvaja tudi tehnične preglede. V Žalcu ima servisne delavnice, ličarske, kleparske, avtovleko in tudi avtopralnico, torej vse za tovorna vozila. Največ posluje z Rusijo, Armenijo, Azerbajdžanom, Kazahstanom in tudi preostalo Evropo.