Moštvo iz Phoenixa je v zadnjem delu prve četrtine prišlo do prvega večjega vodstva in ga nato zadržalo do konca tekma za šele 11 zmago v sezoni (ob 33 porazih). Denver je kljub še eni dobri predstavi srbskega centra v dresu Denverja Nikole Jokića, ki je prispeval 23 točk in 10 skokov, tako zabeležil 13 poraz v sezoni (ob 28 zmagah).

V Miamiju je domače moštvo z zmago s 112:108 prišlo do pozitivnega izkupička zmag v letošnji sezoni in je kljub večtedenski odsotnosti Dragića na vzhodu zdaj na mestih, ki vodijo v končnico. V zmagi je z 26 točkami blestela ravno Dragićeva zamenjava na mestu prvega organizatorja Justise Winslov, kar sedem igralcev pa je za Miami doseglo dvomestno število točk.

Najboljša predstava večera v ligi je uspela Blaku Griffinu, ki je po poletnem odhodu v Detroit Pistons iz Los Angeles Clippers nekdanjemu moštvu na gostovanju nasul kar 44 točk in Detroit popeljal do zmage s 109:104.