V prostorih nekdanje tovarne Rog je zagorelo nekaj pred 2. uro zjutraj. Požar so pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana in prostovoljni gasilci iz PGD Ljubljana-mesto, na spletni strani navaja uprava. Vzrok požara še ni znan.

V soboto okoli 18.40 je zagorelo tudi v kletnih prostorih večstanovanjske stavbe na Ulici Tolminskih puntarjev v Novi Gorici. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci iz Nove Gorice, ki so prostore prezračili in pregledali s termo kamero. Reševalci pa so oskrbeli dva stanovalca, ki sta se slabo počutila zaradi vdihavanja dima, še navaja uprava za zaščito in reševanje.