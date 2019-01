Tedaj 17-letna Norma Padgett je še vedno živa in je na zaslišanju DeSantisovega kabineta glede pomilostitve vztrajala, da so jo obsojeni moški skupaj z možem oropali, njo pa potegnili iz avtomobila s pištolo ob glavi in jo potem posilili. Sorodniki obsojenih, ki so že pokojni, pa so to odločno zavrnili kot ponavljanje laži.

Ženski na invalidskem vozičku in njenim otrokom so zabrusili v obraz, da so vsi po vrsti lažnivci, vendar je Padgettova vztrajala pri svojem. Guverner in člani odbora za pomilostitve so nato soglasno odločili, da ženska laže in da obsojenci zločina niso izvršili.

DeSantisov predhodnik Rick Scott, ki je sedaj zvezni senator, primera krivične obsodbe ni hotel nikoli obravnavati. Rasni zločin je odmeval po vsem svetu, Sovjetska zveza pa ga je izkoristila za propagandno vojno proti ZDA.

Leta 1949 je Padgettova v okrožju Lake prijavila posilstvo. Policija je aretirala tri temnopolte in jih v priporu brutalno pretepala, četrti Ernest Thomas pa je uspel pobegniti. Za njim se je pognalo okoli 1000 ogorčenih belcev, ki so ga ubili z okoli 400 streli, ko so ga našli spečega pod drevesom.