V podjetju so sporočili, da so Wang Weijinga na Poljskem prijeli zaradi osebnih razlogov in da je incident škodoval globalnemu ugledu podjetja. Na podlagi pravil podjetja so ga odpustili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Huawei je vedno spoštoval zakone in pravila držav, kjer deluje in to zahteva tudi od vseh svojih zaposlenih,« so poudarili v podjetju, ki se očitno želi distancirati od primera, medtem ko se na Zahodu nad njim v zadnjem času zgrinjajo črni oblaki.

V Kanadi so pred nekaj tedni aretirali finančno direktorico družbe Meng Wanzhou, ki ji v ZDA očitajo kršenja sankcij proti Iranu. Kitajski telekomunikacijski velikan se je znašel pod drobnogledom tudi zaradi domnevnih povezav s kitajskimi obveščevalnimi službami. Več držav, med njimi ZDA, Avstralija in Japonska, so Huaweiju prepovedale izgradnjo mobilnega omrežja naslednje generacije 5G.

V petek so na Poljskem sporočili, da so ob omenjenem kitajskem poslovnežu zaradi suma vohunjenja za Kitajsko prijeli tudi poljskega državljana.