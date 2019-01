Dostop do spleta lani prvič pogostejši s pametnih telefonov

Lani se je prvič doslej zgodilo, da so uporabniki do spleta v Sloveniji najpogosteje dostopali s pametnih telefonov in ne računalnikov, kaže raziskava merjenja obiskanosti spletnih strani (Moss). To se je zgodilo julija in avgusta. Po času poletnih dopustov se je dostop do spleta z računalnikov spet povečal, vendar ne več na prejšnjo raven.