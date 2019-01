Na fotografijah, ki so objavljene na Twitterju, je videti ruševine na ulici ter raztreščen spodnji del poslopja, iz katerega se vijejo ognjeni zublji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Uničenih je tudi več parkiranih vozil.

Požar je po eksploziji okoli 9. ure izbruhnil v pekarni v ulici Trevise, ki se nahaja v devetem okrožju, ki je stanovanjsko in nakupovalno območje.

Gasilci se še vedno borijo z ognjem. Videti je tudi, da so iz poslopja rešili več ljudi, medtem ko jim zdravstveno osebje na ulici nudi prvo pomoč.

V Parizu in več drugih mestih po Franciji danes veljajo okrepljeni varnostni ukrepi pred novimi, že deveto soboto zapored, protesti gibanja rumenih jopičev, ki niso zadovoljni z delom vlade in predsednika Emmanuela Macrona. Policija pričakuje večje in bolj nasilne proteste, potem ko se med božičnimi prazniki nekoliko unesli. Po državi so namestili dodatnih 80.000 pripadnikov varnostnih sil, od tega 5000 v Parizu, kjer so na ulicah znova tudi oklepna vozila žandarmerije. Oblasti pričakujejo, da se bodo protesti okrepili na raven pred božično prazniki, ko se jih je 15. decembra udeležilo 66.000 ljudi.