Florida je z 42 točkami na 22. mestu lige, a ima le pet točk več od Los Angelesa Anžeta kopitarja, ki je na zadnjem, 31. mestu. Pri skoraj vseh uspešnih napadih Calgaryja je sodeloval Michael Frolik, ki je tri točke zbral z golom in podajama, za najboljšo ekipo zahodnega dela NHL pa so zadeli še Mark Giordano, Sean Monahan in Matthew Tkachuk. Pri četrti zmagi v nizu je s podajo sodeloval tudi Johnny Gaudreau, ki je dosegel vsaj točko na zadnjih sedmih tekmah, na peti v nizu pa je brez zmage ostala Florida, za katero so gole dosegli Mike Hoffman, Jonathan Huberdeau in Jevgenij Dadonov.

Pittsburgh z velikim preobratom

Anaheim Ducks so po prvi tretjini vodili že s 3:0, nato pa so gostje iz Pittsburgha zmagali s 7:4 in domačim prizadejali deseti poraz v nizu. Za Penguins, prvake NHL leta 2016 in 2017, je hat trick zmogel Jake Guentzel, Rus Jevgenij Malkin gol in tri podaje, Phil Kessel gol in podaji, Tanner Pearson pa dva gola. Vratar Matt Murray (21 obramb) je zmagal devetič zapored, njegova ekipa pa desetič na zadnjih enajstih tekmah.

Igralci Caroline Hurricanes so s 4:3 ugnali Buffalo Sabres, ki medsebojnega dvoboja ni dobila še sedmič v nizu. Jeff Skinner je dosegel trideseti gol v sezoni, toda šele prvega proti svoji nekdanji ekipi iz Caroline, v kateri je bil do avgusta lani. Uspešni so bili njegovi nekdanji soigralci Sebastian Aho z dvema goloma, Micheal Ferland z golom in podajama ter Curtis McElhinney s 30 obrambami. Winnipeg Jets so s 4:2 porazili Detroit Red Wings; 31-letni Brian Little je z zadetkom, s katerim si je njegova ekipa dokončno zagotovila zmago, prišel do petstote točke v sezoni.