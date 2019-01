Ampak ni treba izgubiti človeškosti. Ko je Barcelona minuli teden v pokalu izgubila proti Levanteju, je sodrug navrgel v teh časih pozabljeno logiko, da bi se Barcelonarji v primeru zmage rutinsko stuširali in šli domov, zmaga Levanteja pa pomeni leto dni veselja. Italijanski pokal preskakujemo.

Špance, Angleže in Francoze imamo od »velikih« lig na voljo te dni. Najprej Španci. Leganes – Huesca, derbi začelja, ki ga gostitelji skoraj nujno morajo dobiti, kvota na njihovo zmago je 1,95. Kar se zdi legitimno, ne glede na to, da je Huesca v prejšnjem kolu, prvič odkar igra v španski prvi ligi, zmagala doma. Druga posebno zanimiva tekma je dvoboj šestouvrščenega Betisa, ki doma gosti petouvrščeni Real Madrid. Real se bo slej ko prej sestavil, kvota 2,05 pa malodane sili v to, da se igra nanj.

Podobna tekma, soočenje dveh podobno uvrščenih ekip sredine, torej enajstouvrščenega Nantesa in osmouvrščenega Rennesa, se igra v francoski ligi. Zelo možen remi za 3,00, sicer pa v teh dvobojih praviloma zadevata obe ekipi, za kar je tokrat kvota 1,85. In bodi tako. Tudi visokih kvot na Monaco, ki gostuje pri Marseillu, ne gre spregledati. 2,30 je na voljo za dvojni znak na gostujoče in »samo« 1,60 za »oba gol« oziroma za vsaj 3 gole skupno. Najbolj gotova se zdi slednja opcija. Za dve ekipi v krizi gre in pričakovati je, da se bo po tej tekmi eni od njih obrnilo na boljše.

Še angleška premier liga. Najbolj zanesljivi ponudnik nogometa na planetu. Derbi je jasen. Tottenham – Manchester United v nedeljo in ne glede na pozitivne spremembe pri Unitedu ni treba filozofirati. 2,05 na zmago domačih, torej podobno kot še v primeru Evertona in Leicestra. Zanimiv se zdi tudi Brighton proti ranjenemu Liverpoolu. 9,50 za zmago gostiteljev je videti utopičnih, manj utopičnih je 1,89 na to, da bosta zadela oba tekmeca, obenem pa vznemirja kvota 5 na remi. Podobna tekma, v kateri bi se dalo poskusiti z igranjem na ničlo, ki je v tem primeru vredna 3,50, bi znala biti West Ham – Arsenal. Hkrati je pričakovati gole, kar pa meni tudi stavnica, saj za več od 2,5 ponuja zgolj 1,55.