Na dan, ko smo izvedeli, da je bil lani brexit samo v parlamentu omenjen neznosnih rekordnih 7495-krat (prvič in samo enkrat je bil omenjen leta 2012), je konservativni poslanec in brexitski upornik Dominic Grieve od premierke Therese May zahteval odložitev brexita, če bodo poslanci v torek zavrnili njen sporazum o odhodu iz EU, sklenjen novembra lani. Grieve, nekdanji državni tožilec, v stranki slovi kot upornik, ker podpira nov brexitski referendum. Tretji dan razprave v poslanski zbornici je dejal, da lahko Mayeva datum predvidenega odhoda iz EU (29. marca) odstrani iz zakonodaje in Evropsko unijo zaprosi za več časa za brexit. Poudaril je, da je dolžnost njenih ministrov, ki so proti nesporazumnemu odhodu iz EU, da s svojim odstopom preprečijo »državni samomor«, če Mayeva ne bi odložila odhoda v primeru poraza obstoječega brexitskega sporazuma, ampak bi se odločila za nesporazumni odhod. »Mislim, da so možnosti zelo omejene in da je edini stvarni izhod iz teh težav, da se vnovič obrnemo na javnost in jo vprašamo za njeno mnenje (na novem referendumu),« je dejal.

Opazovalci menijo, da sporazum ne bo dobil podpore Mayeva, ki ves čas ponavlja, da lahko poslanci preprečijo nesporazumni odhod tako, da glasujejo za njen brexit, zatrjuje, da vlada ne bo odložila brexita. Več njenih ministrov ponavlja, da bi se v primeru poraza premierkinega brexita zgodila brexitska paraliza. Grieve je tisti poslanec, ki je v sredo sprožil že drugi brexitski poraz vlade v parlamentu, ko je večina poslancev glasovala za njegovo dopolnilo, po katerem bi v primeru torkovega poraza sporazuma o brexitu poslanska zbornica lahko glasovala o različnih alternativah: od tako imenovanega vodenega nesporazumnega odhoda do novega referenduma. To se bo očitno zgodilo, kajti različni napovedovalci so soglasni: brexit Mayeve bo padel, ker bo poleg opozicije proti njemu glasovalo do sto poslancev njene konservativne stranke. Zunanji minister Jeremy Hunt je medtem potrdil nespremenjeno taktiko vlade (strašenje brexitske večine med konservativci), ko je dejal, da se povečuje verjetnost, da brexita ne bo. To bi po njegovem neverjetno škodilo zaupanju ljudi v politiko in britanskemu ugledu v tujini.