Romunija je prevzela šestmesečno predsedstvo sveta EU, torej za pomembno obdobje, ko se bo odločalo o brexitu, o novih poslancih evropskega parlamenta, o migracijsko-azilni politiki in morda tudi že o evropskih sredstvih za obdobje 2021–2027. Slovesnosti ob tem dogodku pa so zasenčila svarila evropske komisije in protesti več sto ljudi na bukareških ulicah. V obeh primerih gre za očitke, da vlada ruši pravno državo. Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je na slovesnosti v Bukarešti poudaril, da se je EU res gradila s sprejemanjem kompromisov, vendar kompromis ni mogoč, ko gre za pravno državo. Novembra je evropska komisija Romuniji očitala velike pomanjkljivosti v delovanju pravne države in demokracije.

Romunija je v resnici že prešla v tabor tistih članic EU, katerih vladajoče stranke propagirajo evroskepticizem, pri čemer se zavzemajo za več nacionalne suverenosti in manj pristojnosti Bruslja, da bi lahko v skladu s svojimi interesi oslabile pravno državo. Če naj bi bila torej v naslednjih šestih mesecih naloga romunske vlade, da brani načela in vrednote EU, je to, kot če bi volk čuval ovce. Bukarešta bo med drugim kmalu odločala o tem, ali bo na dnevnem redu evropskega sveta vprašanje o postopku in sankcijah proti Varšavi in Budimpešti, ki sta kršili načelo neodvisnosti sodstva.