Po stresni in naporni novoletni turneji se je v Predazzu v Italiji, kjer bosta danes in jutri dve tekmi za svetovni pokal, zbrala nekoliko okrnjena zasedba 59 skakalcev. Kvalifikacije zato niso bile posebno zahtevne, saj je bilo za uvrstitev na tekmo treba premagati le devet tekmovalcev. Brez težav je bilo uspešnih vseh šest Slovencev.

Najboljši formo je pokazal Anže Semenič, ki je bil že v obeh serijah za trening prvi slovenski adut s četrtim (135,5 metra) in desetim dosežkom (128,5 metra). V kvalifikacijah je s skokom 128 metrov s prvega mesta izrinil rojaka Tilna Bartola. Petindvajsetletni Tržičan je na položaju vodilnega zdržal vse do nastopa zadnjih dvanajstih tekmovalcev, kvalifikacije pa končal na sedmem mestu. Očitno se je zelo hitro prilagodil na zahtevno veliko skakalnico.

Peter Prevc ima lepe spomine na Predazzo, saj je na svetovnem prvenstvu leta 2013 osvojil srebrno in bronasto kolajno. »Vrnitve se nisem veselil. Skakalnica je zelo zahtevna in potrebuješ nekaj časa, da se spoprijateljiš z napravo. Noben dober spomin ne pomaga, ampak se je treba zbrati in garati,« razmišlja Peter Prevc , ki je včeraj nazadoval iz skoka v skok – 125 metrov (22. izid), 117,5 (36.) in 113 metrov (39.). Predvsem po kvalifikacijskem skoku se je tolkel po glavi. Po odskoku ga je znova začelo vrteti v zraku, podobno kot na novoletni turneji.

Bartol se hitro vrača v tekmovalni ritem, potem ko ga zaradi okrevanja po artroskopiji kolena na skakalnici ni bilo kar tri mesece in pol. Od takrat, ko je opravil prve skoke, je potreboval le dobre tri tedne, da je v nedeljo zmagal na tekmi celinskega pokala v Klingenthalu. Selektor Gorazd Bertoncelj ga je takoj uvrstil v ekipo za svetovni pokal. Skakalnico v Predazzu dobro pozna, saj je bil v dolini Fiemme velikokrat na pripravah s klubom in mladinsko reprezentanco pod vodstvom Bertonclja. »V nogah imam okrog sto skokov. Vesel sem, da sem skoke s treningov tako hitro prenesel na tekmo. Zelo bom vesel, če bom v Predazzu osvojil kakšno točko,« je povedal Tilen Bartol.

Timi Zajc je hitro pozabil na spodrsljaj z zadrgo na finalu novoletne turneje v Bischofshofnu in zasedel deseto mesto. »Zame je bilo vse novo, saj sem v Predazzu skakal prvič. Cilj je uvrstitev med deset najboljših z upanjem na kakšen presežek. Najpomembneje je, da so moji skoki konstantni brez velikih nihanj,« je povedal Timi Zajc . Uvrstitev treh Slovencev med petnajst najboljših je zaokrožil Anže Lanišek s 14. mestom. Jernej Damjan je bil 21., Tilen Bartol 33. in Peter Prevc 39.

Peter Prevc: Rjoju Kobajaši lahko podre vse moje rekorde

Japonec Rjoju Kobajaši je ohranil odlično formo, s katero je na turneji poletel do pokra zmag, saj je bil najboljši tudi v sinočnjih kvalifikacijah. »Kobajašija gledam umirjeno in z užitkom. Lepo skoči in ne trepetam, na katero mesto se bo uvrstil, ker je vse jasno, kaj se bo zgodilo. Pogledam ga, kako skoči, kopirati pa ga je težko, ker ima vsak drugačno tehniko. Do takrat, ko bi jaz natreniral njegovo tehniko, bi Rjoju znova naredil korak naprej. Vsak mora iskati in najti nekaj, v čimer je boljši od drugih. Teoretično ima Rjoju ogromno možnosti, da podre moje rekorde iz sezone 2016,« je o Kobajašiju razmišljal najstarejši izmed bratov Prevc.

Nemec Markus Eisenbichler, drugi v skupnem seštevku novoletne turneje, je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran in danes ne bo tekmoval. Izmed najboljših manjka ruska reprezentanca z Jevgenijem Klimovom na čelu (11. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala), ki potrebujejo počitek. Nato bodo nastopili na državnem prvenstvu v Čajkovskem, ki bo tudi izbirno tekmovanje za sestavo reprezentance za nastop na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu od 20. februarja do 3. marca.Skakalke so začele japonsko turnejo, na kateri jih v Saporu in Zau čaka pet tekem. V včerajšnjih kvalifikacijah za današnjo tekmo je bilo uspešnih vseh šest Slovenk. Emna Klinec medtem doma okreva po operaciji strgane križne vezi.