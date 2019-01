V Mengšu so se ta konec tedna po skoraj desetih letih neizpolnjenih obljub končno le razveselili sodobne nove trgovine v središču kraja. V leta nedokončani stanovanjsko-poslovni soseski Glavni trg je nov supermarket na 800 kvadratnih metrih prodajnih površin uredil Mercator; skupaj s pomožnimi prostori pa nova trgovina meri kar 1417 kvadratnih metrov. V njej so zaposlitev našli predvsem trgovke in trgovci iz občine Mengeš.

»Veseli smo, da bo nedokončana stavba dobila svojo končno podobo in bodo občani severnega dela Mengša ponovno pridobili večji trgovinski lokal. Tako bo, upamo, rešen večletni problem osrednjega dela naselja Mengeš,« je prepričan župan Franc Jerič. Spomnil je, da je poslovno-stanovanjski objekt že leta 2010 zgradil do četrte gradbene faze MTB Invest, nakar je po stečaju investitorja zaradi finančno-gospodarske krize nedokončan objekt s slabimi terjatvami prevzela DUTB in ga leta 2017 prodala družbi Evio iz nepremičninske družbe Prva hiša iz Ljubljane.