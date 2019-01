So kmetje govedo lani redili in pasli neizobraženi?

Kmetje so ogorčeni. Na predavanje o pravilni paši živali se morajo nekateri peljati tudi sto kilometrov daleč. Ta predavanja, ki bodo potekala januarja in februarja, so pogoj za pridobitev subvencije za ukrep dobrobit živali za leto 2018, torej za nazaj. So kmetje lani govedo pasli neizobraženi?