Arbitraža: Zagreb se poskuša vrniti v preteklost

Hrvaška se v svojem odzivu na tožbo Slovenije zaradi nepriznavanja arbitražne razsodbe vrača leto in pol v preteklost. Arbitražna razsodba zanjo ne velja. Sodišče za tožbo Slovenije načeloma ni pristojno, trdi Zagreb in dodaja, da v slovenski tožbi ni jasno naveden predmet spora. Za Slovenijo hrvaški odgovor ni presenetljiv. Nanj bo odgovorila do sredine februarja.