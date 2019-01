Jeepovi novinci

Znamka Jeep še naprej utrjuje svoj položaj na vedno bolj priljubljenem trgu športnih terencev, pa seveda tudi med »resnimi«, klenimi terenci, po katerih so nenazadnje najbolj znani. Na slovenski trg so tako zdaj hkrati pripeljali kar tri prenovljene modele v svoji paleti, renegada, cherokeeja in wranglerja.