Japonsko podjetje, ki ga je 24. septembra 1948 ustanovil Soičiro Honda (njegov vzornik je bil izumitelj Thomas Edison, zase pa je dejal, da je kot Napoleon, ko beseda nanese na mehaniko), sodi med deseterico največjih tovrstnih na svetu, ukvarja pa se tudi z raziskavami na področju umetne inteligence in robotike. Zaposlujejo več kot 215.000 ljudi, od leta 2015 pa podjetje vodi Takahiro Hačigo.

138,25 mrd. $ so bili v lanskem letu prihodki Honde, dobiček se je ustavil pri 9,5 milijarde ameriških dolarjev.

2013. leta so v raziskave in razvoj vložili 5,7 odstotka oziroma 6,8 milijarde dolarjev prihodkov.

»Diploma ni zagotovilo, da vam bo uspelo v življenju, zato mi zanjo ni kaj dosti mar. Znanje je tisto, česar si sam želim. Če zaposliš le tiste, ki jih razumeš, v podjetju ne bo nikoli ljudi, ki so boljši od tebe. Vedno se je treba zavedati, da so med tistimi, ki jih ne maramo, dostikrat izjemni posamezniki,« pravi Soičiro Honda, ustanovitelj Honde.

Naftna kriza jim je šla na roko

Začetki so bili povezani z manj zmogljivimi motocikli, model C-100 pa je leta 1959 postal najbolje prodajan po vsem svetu. Sledil je model dream, ki so ga prodali po 100.000 primerkov na mesec, leta 1968 pa so prodali že trimilijonti motocikel. Bili so uspešnejši od Triumpha in Harley-Davidsona. Nato so sledili še avtomobili. Za razmere onkraj luže so bili neverjetno varčni in okolju prijazni, civic pa je postal prodajni hit; v manj kot petih letih so jih prodali 375.000. To so bili pač časi naftne krize. Leta 1979 je tako Honda v ZDA zgradila svojo prvo tovarno. Nič čudnega, saj so na ameriškem trgu prodali polovico svoje proizvodnje.

5 modelov s skupaj osmimi izvedenkami je naprodaj na slovenskem trgu, in sicer mali enoprostorec jazz, predstavnik nižjega srednjega razreda civic, športna terenca HR-V in CR-V ter športni NSX.

50,4 mrd. $ je bila tržna kapitalizacija podjetja oktobra 2018, ko je vrednost delnice presegla mejo 32 dolarjev.

1988. leta je Honda slavila zmago na 15 od skupno 16 dirk svetovnega prvenstva formule 1, Brazilec Ayrton Senna pa je postal svetovni prvak.

1999. leta je na cesto zapeljala honda insight, prvi serijski električni hibrid, ki je bila onkraj luže naprodaj za 20.000 dolarjev. Predstavili so jo mesec dni pred toyoto prius.

2005. leta so predstavili robota ASIMO, ki je v višino meril 1,3 metra in tehtal 54 kilogramov, spominjal je na majhnega astronavta z nahrbtnikom. Hodil je kot človek (tudi po stopnicah) s hitrostjo do 6 km/h. Cilj Honde je bil razviti robota, ki bo celo plesal in bil sposoben brati misli uporabnika.