Spolne zlorabe Michaela Jacksona

Konec januarja bodo na filmskem festivalu Sundance predvajali dokumentarni film Leaving Neverland. V njem bo režiser Dan Reed predstavil zgodbo dveh fantov, ki naj bi ju spolno zlorabil Michael Jackson. Wade Robson, ki je nastopil v Jacksonovem videu Black and White, in James Safechuck, ki je bil poleg Jacksona v reklami za Pepsi, sta bila stara sedem in deset let, ko sta bila leta 1993 gosta na Jacksonovi posesti Neverland. Oba, sedaj tridesetletnika, bosta svojo zgodbo izpovedala tudi v filmu, prav tako pa bodo spregovorili njuni starši in soprogi. Režiser je dejal, da brezpogojno verjame njuni zgodbi, še bolj pa moči njune izpovedi.