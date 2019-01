Biblijska dieta Chrisa Pratta

Igralec Chris Pratt ima za seboj naporno leto. Najprej je postala uradna njegova ločitev od soproge Anne Faris, nato je postal zvezdnik tabloidov, ker se je izkazalo, da je njegovo novo dekle, 29-letna Katherine Schwarzenegger, hčerka Arnolda Schwarzeneggerja in Marie Shriver. Čeprav je bilo vsem v Hollywoodu jasno, da sta par, je Pratt šele v začetku decembra na twitterju objavil prve skupne fotografije in Katherine ob njenem rojstnem dnevu napisal, da njen nasmeh prinaša radost v njegovo življenje. Še več radosti pa igralcu prinaša vera. Pratt namreč velja za enega bogu najbolj predanih hollywoodskih igralcev. Pripada isti cerkvi slavnih kot Justin Bieber Hillsong, tja pa je odpeljal tudi svoje novo dekle. Pratt je postal globoko veren, ko se mu je v zakonu s Farisovo rodil nedonošen sin, čigar življenje je viselo na nitki, in tedaj sta se oba obrnila za pomoč k veri. Od takrat Pratt na svojih javnih nastopih redno pridiga o veri. Lani je imel na podelitvi nagrad MTV denimo govor, v katerem je slavil boga in mlade pozval, naj se naučijo moliti, saj je to zelo preprosto.