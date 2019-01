Znan je tudi vzrok ločitve: Jeff Bezos ima vsaj štiri mesece ljubico Lauren Sanchez, ki je neverjetno podobna bivši soprogi, le da je leto starejša. Ljubici je po navedbah britanskih medijev pošiljal svoje gole selfije in jo vozil na eksotična potovanja. Sanchezova je voditeljica različnih televizijskih oddaj na televiziji Fox, poleg tega pa je tudi pilotka helikopterja in ima podjetje, specializirano za snemanje iz zraka. Še vedno je poročena z hollywoodskim agentom Patrickom Whitesellom, ki zastopa največje zvezdnike, kot sta Matt Damon in Christian Bale. Bezos je Sanchezovo spoznal prav prek njenega soproga. Nazadnje so vse tri skupaj opazili na zabavi po podelitvi zlatih globusov in menda so bili izjemno veselo razpoloženi.