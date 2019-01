V Stari Ljubljani niso ravno vajeni, da zgodaj zjutraj v mestu zapojejo žage. A ob takšnih priložnostih ne gre drugače. Skupina delavcev podjetja Javna razsvetljava se je namreč čez Tromostovje pripeljala s prav posebno nalogo, smreka, ki je ves adventni čas in čez praznike krasila Prešernov trg, je morala danes vzeti slovo.

Že pred tem so delavci s smreke sneli približno deset kilometrov dolgo verigo prazničnih lučk, kar je prav tako zajeten zalogaj, danes po osmi uri pa so kar tri ure potrebovali za to, da so smreko oskubili, jo razžagali in naložili na tovornjak.

Iz Trnovega na Prešernov trg Dobrih osemnajst metrov visoko in štiri tone težko smreko so na Prešernov trg pripeljali novembra. Občini jo je, kot so takrat zapisali v javnem zavodu Turizem Ljubljana, podarila občanka iz Trnovega. Več kot mesec dni je razsvetljevala osrednji ljubljanski trg, najbrž je bila tudi najbolj fotografirano drevo v mestu. Delavci so se odstranjevanja drevesa lotili sistematično in delovali kot dobro uigrana ekipa. Najprej so odžagali skoraj vse veje: začeli so na dnu in počasi napredovali proti vrhu. Drevo je po končanem delu bolj kot na iglavca spominjalo na mlaj. Medtem ko so veje nalagali na vozila in pometali območje pod smreko, sta se dva delavca spet povzpela visoko nad trg in vmesni čas izkoristila za odstranjevanje prazničnih luči v obliki zvezdic.