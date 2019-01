Ker v preteklosti nismo posvečali dovolj časa in energije promociji poklicnega izobraževanja, je rezultat drastično pomanjkanje delovne sile na vseh področjih obrtništva, razen med frizerji, je povedal Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Razloge za neusposobljeno delovno silo in pomanjkanje pravih kadrov vidi v odločanju mladih za nadaljnje šolanje, katerega pomembni nosilci so tudi njihovi starši. »Seveda si za otroka želimo le najboljše in najuglednejše poklice, zato jih usmerjamo na gimnazije in fakultete, a pozabljamo, da so poklicna izobraževanja prav tako odlična odskočna deska. V treh ali štirih letih dobi posameznik konkretno izobrazbo in obenem lahko tisti, ki želi nadaljevati šolanje, to stori kadar koli in dobi naziv magister ali doktor.« Kot primer je Meh navedel direktorja tovarne BMW v Münchnu. »V tej tovarni je začel kot vajenec. Danes je doktor strojništva in vodi tovarno s 7000 zaposlenimi. To bi morali sporočiti našim mladim. Ni manjvrednih, neperspektivnih poklicev.«

Obrtniki v koraku s časom Po mnenju sogovornika imamo o obrtništvu napačno predstavo. Včasih so se obrtni poklici resda prikazovali kot rokodelski, podoba pa se je z novimi tehnologijami drastično spremenila. »Danes so v naših obratovalnicah in podjetjih visokotehnološki stroji, roboti… Obrtniki ne uporabljajo le rok, pač pa predvsem možgane. Delo zahteva znanje, inovacije in to je še ena stvar, ki je mladi pogosto ne vedo,« je poudaril Meh.