Kako najti, ustvarjati in negovati zanos pri delu, je vsakič, kadar skušamo razmišljati o prihodnosti dela, neizogibno vprašanje. »S premiki od geocena v antropocen, v katerem glavne vloge ne igrajo več merljivi kazalniki dela, ki jih lovimo z merjenjem produktivnosti, trčimo ob sila nenavadne pojave. Ti so težje merljivi, predvsem pa se izmaknejo objektivnim merilom verifikacije,« ugotavlja poslovna antropologinja dr. Lucija Mulej Mlakar. »Strast za rast« je geslo, o katerem ponekod šepetajo, drugod pa že prirejajo velike seminarje na temo navdiha, ustvarjalnosti in živosti. Te tri besede so srčika produktivnosti, temelj dodane vrednosti in dolgoročnega dobička, ki zagotavlja trajno rast. A vendar, kako ustvarjati pogoje za takšno rast?

Drži, da je menedžment v precepu. Dr. Lucija Mulej Mlakar pojasni, da so menedžerji izučeni v ekonomski znanosti, verujoči v objektivnost in preverjani s strani kapitala, družbenih deležnikov, partnerjev in obče stroke. Med zahtevami sodobnega trga dela težje najdejo pragmatične rešitve, ki bi zadostile naslednjemu vprašanju, kako zagotoviti trajno motivacijo, pripravljenost, predanost in s tem živost, ki bi jo lahko prevedli v številke, izračune in kazalnike produktivnosti. »Menedžment potrebuje roko, ne napadov. A v sebi mora biti pripravljen opuščati napačna prepričanja, ki vodijo v stagnacije.«

Zaposleni tako na primer niso strošek, marveč naložba. A sami morajo poskrbeti, da so motivirani, delavni in kot delovna sila veliko vredni, saj vsak od nas pripomore k vzdušju v mikro- in makroenotah. Enako velja za menedžment. »Poskrbeti mora, da je vreden spoštovanja. Vrednota, ki se oplemeniti takrat, ko doživljamo odnos recipročnosti, je vrednota iskrene sodelovalnosti,« meni dr. Mulej-Mlakarjeva. »Ko se lastniki oziroma vodje poklonijo skupnemu uspehu, ki je rezultat odličnosti vseh. Torej, roko moramo znati tudi podati in enkrat za vselej prepoznati lastno vlogo pri krojenju vsakodnevne kulture in vzdušja.«