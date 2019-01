Pobeg iz koprskega zapora: Tudi receptor hotela ne sme spati

Pobeg dveh srbskih pripornikov, ki ju v domovini iščejo zaradi suma preprodaje drog, je bil poučen z več vidikov. Prvi je univerzalen. Glede na to, da gre za prvi pobeg iz koprskega zapora v 15 letih, tudi sicer so pobegi iz slovenskih zaporov bolj kot ne izjeme (zadnje letno poročilo navaja devet pobegov med letoma 2007 in 2017), se je izpostavil problem zaspanosti oziroma udobja. Ko se varnost začne dojemati kot nekaj samoumevnega, prej ali slej pride do napake.