Kolesarjenje pozimi: Nameščanje verige v snegu

Kroglični ležaji, razsuti v plundri, ali nameščanje verige v snegu. Zavore, ki ne primejo, omejen pogled, ker ste čebulno zaviti, nevajenost voznikov avtomobilov. Vse to in še kak »umri pokončno« moment so tegobe kolesarjenja pozimi. Ki pa je dejavnost v vzponu oziroma dejavnost, ki se priporoča.