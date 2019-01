Sugar, Sugar, The Archies The Archies so ena prvih uspešnih virtualnih skupin. Drugače povedano, The Arhies so bili narisana popevkarska skupina, ki je nastopala v ameriški, po stripu iz leta 1941 prirejeni risanki The Archie Show. In čeprav niso obstajali, so izdali kar sedem velikih plošč, na lestvicah pa se je pojavilo sedem velikih uspešnic z malih plošč. Plošče so izhajale od leta 1968 do leta 1972, posebej pa so, veliko kasneje, leta 2008 izdali tudi album z božičnimi skladbami. Liki iz risanke, ki je imela 17 epizod, prikazanih od septembra 1968 do januarja 1969, so imeli seveda največ uspeha s skladbo Sugar, Sugar. Štiri tedne so bili prvi na ameriški lestvici in konec leta je bila to najbolje prodajana mala plošča v ZDA. Podobno je bilo v Veliki Britaniji, kjer so bili osem tednov na prvem mestu. Sedem tednov so bili prvi na nemški lestvici, enako je bilo skoraj povsod po Evropi in tudi v Kanadi, le v Avstraliji se jim višje od petega mesta ni uspelo prebiti. Mimogrede, skladbo Sugar, Sugar sta napisala Jeff Barry in Andy Kim, pel pa jo je Ron Dante, sicer tudi pevec skupine Cuff Liks.

Get Back, The Beatles Kvartet iz Liverpoola je imel na lestvicah leta 1969 nekaj uspešnic. Get Back je bila šest tednov na najvišjem mestu v Angliji, v ZDA pa pet tednov. En teden je bila skladba prva na avstralski, 14 dni pa tudi na nemški lestvici. Veliki uspešnici leta sta bili tudi plošči The Ballad of John and Yoko in Come Toghether/Something, malo manjša pa Ob-La-Di, Ob-La-Da/While My Guitar Gently Weeps. Get Back, komad z rokerskim rifom in s soul popevko Don’t Let Me Down na B-strani, je bila sedemnajsta mala plošča Beatlesov na prvem mestu Billboardove lestvice.

Honky Tonk Women, Rolling Stones Keith Richards in Mick Jagger sta leta 1968 napisala pesem o dekletu iz bara v Memphisu, ki ob kozarčku gina išče stranke. Obstajajta dve verziji komada, manj slavna je na albumu Let It Bleed z naslovom Country Honk. Mala plošča je bila najprej izdana v Angliji, teden kasneje pa v ZDA in za razmeroma nekomercialno skladbo je dosegla kar velik uspeh: prva mesta v ZDA (štiri tedne), na Otoku (pet tednov), v Avstraliji (pet tednov), na Novi Zelandiji, v Švici in na Irskem. Na B-strani je podobno legendarna You Can't Always Get What You Want.

In the Year 2525, Zager&Evans Ameriški kitarist Rick Evans je leta 1966 napisal skladbo s futurističnim besedilom o tem, kaj se bo človeštvu dogajalo v naslednjih tisočletjih. Pesimistično, a zelo spevno skladbo je duet Zager in Evans posnel leta 1968 in leta 1969 z njo razbil lestvice: tri tedne sta bila prva na angleški lestvici, šest tednov na ameriški lestvici in šest tednov na nemški lestvici. Duet je kmalu razpadel, In the Year 2525 pa velja za vzorčen primer »one hit wonder« skladbe. Ja, Zager&Evans nista imela nobene uspešnice več.

Aquarius/Let the Sunshine In, The 5th Dimension Mala plošča, ki ima na prvi strani povezani skladbi Aquarius in Let the Sunshine In (The Flesh Failures) iz muzikala Hair, se je na lestvice uvrstila šele leta 1969, čeprav se je film vrtel že dve leti pred tem. Skladbe so zapeli pevci iz skupine 5th Dimension, zaigrali pa so studijski glasbeniki The Wrecking Crew. Na drugi strani plošče je nepomembna Don't Cha Hear Me Callin' to Ya, a plošča velja za eno najpomembnejših v ZDA, kjer je leta 1969 kar šest tednov počivala na prvem mestu. Podobno je bilo v Kanadi.

I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye Ameriški soul pevec je lomastil po ameriški in angleških lestvicah s skladbo, ki sta jo že leta 1966 napisala Norman Whitfiled in Barrett Strong. Pred Gayem so jo izvajali Gladys Knight and the Pips in The Miracles, a z manjšim uspehom. Skladba o fantu, ki prek govoric izve, da se je njegovo dekle vrnilo k prejšnjemu fantu, velja za eno največjih uspešnic soul založbe Motown. Leta 1969 je bil Marvin Gaye štiri tedne prvi na ameriški lestvici in tri tedne na angleški lestvici. V Evropi in v Avstraliji ni požel takšnih uspehov.

Eloise, Paul Ryan Epsko, baročno, simfonično psihedelična popevka Barryja Ryana je bila velika uspešnica na lestvicah Melody Makerja in New Muzikal Expressa. Uradno na Otoku ni prišla do prvega mesta, v ZDA se je komaj prebila med 100, so pa po svetu prodali več kot tri milijone primerkov tega dela. Skladba je bila tri tedne prva v Avstraliji, šest tednov v Nemčiji in pet tednov v Italiji, kot edina z angleškim besedilom, ki je bila na prvem mestu leta 1969. Angleški pevec Paul Ryan (Barry Sapherson) po Eloise ni imel več nobene takšne uspešnice.

Ob-La-Di, Ob-La-Da, Marmalade Skladba v izvedbi skupine The Beatles v Angliji ni izšla na mali plošči, zato pa je velik uspeh dosegla v izvedbi škotske skupine Marmalade. Gre za prvo škotsko skupino v zgodovini, ki se je zavihtela na prvo mesto angleške lestvice. Škotski kvintet je ob omenjeni plošči na lestvice prodrl le še dvakrat, The Beatles pa so z Ob-La-Di, Ob-La-Da osvojili avstralsko (šest tednov) in nemško lestvico (štiri tedne). Ob-La-Di, Ob-La-Da med strokovnjaki velja za najbolj neumno skladbo izmed vseh, kar sta jih podpisala Lennon in McCartney.

Dizzy, Tommy Roe Dolga leta je potreboval ameriški pevec Tommy Roe, da je po veliki uspešnici Sheila iz leta 1962 napisal in posnel še eno uspešnico. Dizzy, popevko iz povsem nekega drugega časa, pri kateri je sodeloval Freddy Weller, je dobro prodal predvsem v Angliji in Kanadi – v obeh državah je na prvem mestu vzdržal en teden – ter v ZDA, kjer je bil na prvem mestu Billboarda leta 1969 kar štiri tedne. Popevko Dizzy je leta 1991 kot parodijo posnel angleški humorist Vic Reeves z ansamblom The Wonder Stuff in se prebil na vrh angleške lestvice.