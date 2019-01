Kaj bo povzročilo naslednjo ameriško recesijo?

V zadnjih 40 letih je šlo ameriško gospodarstvo skozi štiri recesije. Med njimi je imela samo podaljšana recesija v letih 1979–1982 konvencionalen vzrok. Ameriška centralna banka je menila, da je inflacija previsoka, in je gospodarstvu zadala hud udarec, ko je dvignila obrestne mere. Posledica je bila ta, da so delavci zmanjšali svoje zahteve po višjih plačah, podjetja pa so se odpovedala načrtovanemu povečanju cen.