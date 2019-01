Mestni svetnici Lisa Herbold in Teresa Mosqueda iz Amazonovega matičnega mesta Seattle sta v začetku tedna pripotovali v New York, kjer sta mestno oblast opozorili na morebitne negativne posledice, ki jih lahko prinese odprtje novega sedeža podjetja. Seattelski svetnici sta na srečanju med drugimi nagovorili aktiviste, ki se borijo proti prihodu podjetja v newyorško četrt Queens na Long Islandu.

Herboldova in Mosqueda sta opozorili na ogromno zvišanje nepremičnin in najemnin v Seattlu, in da Amazon v njihovem primeru ni pomagal pri razrešitvi povzročene stanovanjske krize, saj se je izognil plačilu svojega deleža. V povezavi s tem sta newyorške mestne svetnike pozvali, naj delovne pogoje s podjetjem uskladijo predhodno in ne šele po prihodu, ko bo že prepozno.

»Ne bodite kot druga mesta in zvezdne države, ki slepo sledijo zahtevam korporacij. Imate priložnost, ki je Seattle ni imel, saj smo se mi odzvali prepozno,« je besede Mosquede povzel britanski Guardian.

Tudi New York ni skoparil z olajšavami

Amazon namerava na Long Islandu zaposliti 25.000 ljudi, s povprečno letno plačo 150.000 dolarjev. Zvezdna država in mesto New York sta podjetju obljubili do tri milijarde davčnih olajšav in druga javne subvencije, kar je izzvalo močne kritike lokalnih politikov, sindikatov in aktivističnih skupin. Javno mnenje v nasprotju s tem podpira prihod giganta, ta pa je že začel z reklamno kampanjo, v kateri obljublja skupnosti celo do 27 milijard davčnih prihodkov.

Guardian poroča, da so v Seattlu kar 20 odstotkov pisarniških kapacitet zasedali uslužbenci Amazona. Mosqueda prav tako opozarja, da bodo bolje plačana delovna mesta pripadla ljudem, ki se bodo tja šele priselili. Na območje Seattla se na tedenski ravni preseli tudi do 1000 novih ljudi, takšnih naj bi bilo od preloma tisočletja v Seattlu kar 115.000.

»Večina delavskih družin z nižjimi dohodki je bila izrinjena iz mesta, na območja, od koder eno do dve uri dnevno porabijo zgolj za prihod na delovna mesta,« poudarja Mosqueda in izpostavlja, da so bili manj premožni odrinjeni južno od mesta, saj so stroški nastanitev z leti poskočili v nebo.

Leta 2012 je bilo na primer za najem oziroma nakup nepremičnine potrebno odšteti 35 odstotkov nad povprečjem v ZDA, lani je bila ta razlika že 113-odstotna. Posledica tega so izjemne demografske spremembe, Mosqueda pravi, »da je v Seattlu čedalje več belega, premožnega sloja prebivalcev«.