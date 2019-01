Ünkerjeva je na podlagi razvpitih panamskih dokumentov v članku, ki ga je predlani objavil turški časnik Cumhuriyet, razkrila povezave zdaj že bivšega turškega premierja Binalija Yildirima in njegovih sinov s petimi offshore družbami na Malti ter si nakopala obtožnico za klevetanje in žalitev. Istanbulsko sodišče jo je minuli torek zaradi obrekovanja javnega uslužbenca obsodilo na 13 mesecev in pol zapora ter denarno kazen 8600 lir (1370 evrov), ne da bi ga zanimala utemeljenost navedb v članku. Yildirim je trenutno predsednik parlamenta in kandidira za istanbulskega župana na listi vladajoče stranke vse bolj avtokratskega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ünkerjeva je po obsodbi dejala, da jo je ves čas preveval občutek, da je vsa obramba brezpredmetna in sodba spisana vnaprej, kajti v Turčiji je »novinarstvo že vnaprej kaznovano«. O slednjem priča tudi podatek, da je bilo ob koncu lanskega leta v Turčiji zaprtih 68 novinarjev, vsi pa so obtoženi kaznivih dejanj proti državi.