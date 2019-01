»Termit je družbeno odgovorno podjetje, ki spoštuje vsa izdana okoljevarstvena dovoljenja ter vso relevantno zakonodajo,« so v odzivu na četrtkovo novinarsko konferenco Občine Moravče, na kateri je ta podjetje obtožila odlaganja nevarnih materialov na deponijo, zapisali v Termitu. Pojasnili so, da postopek sprejema odpadkov poteka nadzorovano in v skladu z najvišjimi standardi.

Navedbe moravškega župana Milana Balažica, da Termit na območju sanacije odlaga nevarne odpadke, med katerimi naj bi bili tudi azbest in olja, v družbi ostro zavračajo. Da na območju sanacije odlagajo zgolj tiste materiale, za katere imajo ustrezna dovoljenja, po njihovih besedah potrjujejo tudi vse analize in inšpekcijski nadzori, ki niso odkrili nepravilnosti.