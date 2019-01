Najbolj razvpit je gotovo Howard Stern, odgovoren za rekordne denarne kazni radijskih postaj, ki so prenašale njegovo pogosto obsceno pogovorno oddajo, preden se je preselil na satelitski program in in s tem izven dosega ameriške komunikacijske komisije. Skupaj poltretji milijon dolarjev plačanih glob publike ni prevzgojil, saj sicer satelitsko-spletni Siris XM z njim ne bi sklenil petletne pogodbe za 500 milijonov dolarjev in tudi ne bi za nekaj let postal sodnik v šovu Amerika ima talent. Morda so se tudi zato argentinski varuhi spodobnosti in korektnosti na radijskih valovih njihovega »šokirnika«, 65-letnega Angela Etchecopara z vzdevkom Baby, lotili na drugačen način. Ko je v svoji pogovorni oddaji Opoldanski angel feministke označil za »ostudna bitja« in »feminacije«, ga je zaradi »nespoštljivih, žaljivih, klevetniških in diskriminacijskih« izjav o ženskah doletel pregon tožilstva v Buenos Airesu, ki pa se je na sodišču končal na precej svojstven način.

Namesto globe mora Etchecopar v dobrodelne namene donirati 15.000 pesov (skromnih 350 evrov), se javno opravičiti za izjave, predvsem pa se celo leto vzdržati novih takih izjav in naslednjih pet mesecev enkrat na teden gostiti izvedence za enakost med spoloma – za začetek izbranko iz feminističnega gibanja – ki jim deset minut ne bo smel skakati v besedo. Sogovornike in teme mu bo izbiral tožilec, zadolžen za pregon spolnega nasilja, dogovor z Etchecoparjem, ki ga je tokratni tožilec Federico Vilalba Diaz za časopis La Nacion označil za povsem spodobnega človeka, v primerjavi z njegovo radijsko osebnostjo, pa naj bi omogočil, da poslušalci Opoldanskega angela slišijo tudi glasove drugih.