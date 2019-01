Študija, objavljena v reviji Science, je v skladu s teorijami Charlesa Darwina, da bi izbira partnerja lahko prispevala k razvoju inteligence, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša študija kaže, da lahko neposredno opazovanje kognitivnih sposobnosti vpliva na izbiro partnerja,« so zapisali raziskovalci Kitajske akademije znanosti v Pekingu in nizozemske univerze Leiden.

Raziskovalci so opazovali 34 avstralskih papig skobčevk. Samičke so izpostavili samcem podobnega videza v kletki, v kateri so lahko imele interakcijo samo z enim samcem. Prejšnje podobne raziskave so pokazale, da so samičke praviloma bolj naklonjene tistim samcem, ki so lepši ali pojejo bolj všečne pesmi. To so ugotovili na podlagi tega, kako dolgo je samička ostala v interakciji s samcem.

Nato so tistega samca, ki se je izkazal za najmanj zaželenega, izurili v odpiranju škatle, polne s semeni. Samičko in njenega izbranca pa tega niso naučili in sta lahko v odprtih škatlah svobodno zobala semena.

Samičko so nato dali v kletko z zaprto škatlo s semeni in je lahko opazovala izurjenega samca, kako je prišel do semen in na prvi pogled ljubšega, ki tega ni bil sposoben. Osem od devetih samičk je na podlagi tega spremenilo svoje mnenje, saj so v kletki več časa preživele s tistim, ki je znal odpreti škatlo.

»Ugotovitve podpirajo hipotezo, tudi Darwinovo, da bi spolna izbira lahko vplivala na evolucijo kognitivnih značilnosti pri živalskih vrstah,« kaže študija. To pomeni, da bi inteligenca lahko pomagala pri pridobitvi več partnerjev in boljše širjenje DNK na prihodnje generacije.

Strokovnjaki opozarjajo, da je to domnevo težko preučevati v živalskem svetu, še posebej v primeru zapletenih obnašanj, kot so rituali parjenja. Strokovnjaka za evolucijo Georg Striedter in Nancy Burley z Univerze Kalifornije Irvine v spremnem članku tako izpostavljata, da ni jasno, ali samička vidi v sposobnosti odpiranja škatle znak inteligence ali fizične moči samca, saj sama za to ni bila izučena in tako nima podlage za razumevanje naloge kot problema, za rešitev katerega je potrebna pametna rešitev.

Kljub temu pa sta poudarila, da bi študija lahko postala pomembno orodje pri nadaljnjih raziskavah izbire partnerja.