Slovenska ginekologija se ponaša z izjemno dobrimi rezultati obravnave žensk. To je posledica dobre zasnove zdravstvenega varstva, pa tudi prizadevanja preobremenjenih in prezaposlenih ginekologov, opozarjajo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Specialistov ginekologije in porodništva je premalo glede na potrebe, bojijo pa se, da bo posledična slabša dostopnost do ginekološke obravnave skazila sedanje odlične rezultate reproduktivnega zdravja žensk.

Obremenjujoča administracija

Trenutno v Sloveniji na primarni ravni dela 142 ginekoloških timov, od tega 55 odstotkov v zdravstvenih domovih. Koncesionarjev je 27 odstotkov, 18 odstotkov jih dela v bolnišnicah. Že zdaj bi potrebovali 30 timov več, ocenjujejo ginekologi. To so izračunali na podlagi sklepa razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo, da je še sprejemljivo število opredeljenih žensk na ginekologa 4000. »Nekateri skrbimo tudi za več kot 6000 žensk,« je opozorila Petra Meglič, ginekologinja iz zdravstvenega doma v Domžalah. Ne glede na to, za koliko žensk skrbijo, je plačilo ginekologov enako, je opozorila. Obremenjuje jih tudi izjemno veliko število administrativnih opravil. Po drugi strani so ženske čedalje zahtevnejše in bolj informirane, kar od ginekologov zahteva nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje.

Skrbi jih tudi starostna sestava. Številke kažejo, da bi v naslednjih letih zaradi upokojevanja brez svojega ginekologa lahko ostalo 300.000 žensk, ki bodo prisiljene izbrati drugega zdravnika, je povedala mariborska ginekologinja Renata Završnik Mihič. Specializacije iz ginekologije so bile v minulih letih sicer razpisane, a jih je bilo premalo, da bi nadomestili izpad zaradi upokojevanja in da bi zagotovili širjenje mreže ginekologov. Mladi zdravniki se sicer radi odločajo za to specializacijo, a se raje kot v zdravstvenih domovih zaposlijo v bolnišnicah: »Ambulantno delo je specifično, srečujejo se z množico žensk, ki potrebujejo pomoč ali obravnavo,« je pojasnila Megličeva.

Ženske imajo pravico do ginekološke obravnave od 13. leta, mnoge, ki iz različnih razlogov niso izbrale ginekologa, pa – ko njegovo pomoč potrebujejo ali ko dobijo vabilo državnega programa za preprečevanje raka materničnega vratu Zora – zaman trkajo na vrata ambulant. V Ljubljani, na primer, nove pacientke vpisuje samo ginekološka ambulanta Tinkare Srnovršnik. »Vsak dan v ambulanti zavrnemo od deset do dvajset žensk, ki kličejo, ker nimajo izbranega ginekologa,« je ponazorila Megličeva. Te so prisiljene pomoč iskati v zasebnih ambulantah.