Znanstveniki z univerze v Plznu in Karlove univerze v Pragi so v sodelovanju z dvema zasebnima podjetjema razvili posebno aplikacijo, namenjeno bolnikom, ki so zaradi laringektomije oziroma operativne odstranitve grla izgubili glas, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Tehnologija na podlagi posnetkov bolnikovega govora ustvarja sintetični govor, ki ga lahko nato s pomočjo aplikacije predvajajo na mobilnem telefonu ali računalniku. Idealno je, da bolniki posnamejo več kot 10.000 povedi, da znanstvenikom zagotovijo dovolj materiala za oblikovanje sintetičnega glasu.

Vendar imajo bolniki, ki jim odstranijo grlo, malo časa in tudi energije za snemanje, saj je po diagnozi potrebno hitro zdravljenje. »Ponavadi gre za nekaj tednov,« je povedala zdravnica Barbora Repova, ki sodeluje pri projektu.

Zato so razvili novo metodo, ki uporablja statistične modele oziroma povedi s točno določenimi lastnostmi za oblikovanje sintetičnega govora. Tako morajo posneti samo še največ 3500 povedi, lahko pa tudi zgolj 300.

51-letnemu Gularju je uspelo v treh tednih od diagnoze do operacije posneti 477 povedi, pri čemer ni povsem zadovoljen s kvaliteto svojega glasu. Aplikacija se mu zdi kljub temu »zelo uporabna«.

Strokovnjak za sintezo govora iz besedila Jindrich Matousek, ki na plzenski univerzi vodi projekt, je povedal, da bi lahko v prihodnosti bolniki povedi snemali sami doma, in ne na univerzi, kot jih morajo zdaj.

»Končna vizija je miniaturna naprava, povezana z možgani oziroma živčevjem za govor - tako bodo lahko bolniki napravo nadzorovali z možgani,« je povedal Matousek. Vendar je Repova poudarila, da je takšna rešitev še zelo daleč.