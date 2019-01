Monitor za spremljanje življenjskih funkcij »za dlan velikih malčkov« omogoča natančno sprotno spremljanje delovanja srca, dihanja, vrednosti krvnega pritiska in nasičenosti krvi s kisikom, preko shranjenih podatkov pa analizo trendov, ki jim pomagajo pri ocenjevanju poteka bolezni in uspešnosti zdravljenja. Obenem je skladen z monitorji, ki so že na oddelku, kar daje možnost centralnega nadzora, pa tudi povezave z drugimi aparati v zdravljenju nedonošenčkov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vodja enote intenzivne nege in terapije novorojenčkov Ginekološke klinike UKC Ljubljana in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom Lilijana Kornhauser Cerar je po navedbah v sporočilu povedala, da se vsako leto v ljubljanski porodnišnici rodi okrog dvesto nedonošenčkov. Po njenih besedah je zagotavljanje sodobne opremljenosti velik zalogaj za vsak zdravstveni sistem in tudi v Sloveniji je z državnimi sredstvi ni mogoče zagotoviti.

»Denar, ki ga za našo opremo lahko nameni UKC, pogosto ne zadošča niti za nadomestitev starih, že odsluženih aparatov. Zato smo zelo hvaležni donatorjem, ki prepoznajo našo stisko in so pripravljeni pomagati,« je dejala.

Področna vodja pri podjetju C&A moda Janja Lozar je pojasnila, da je odločitev za ponovno donacijo padla že lansko leto, ko so ganjeni odhajali z oddelka nedonošenčkov. »Z našo pomočjo so bili vsi ti prezgodaj rojeni otroci deležni primerne oskrbe in imeli večje možnosti za preživetje. Navdušila pa nas je tudi srčnost in predanost delu celotnega osebja,« je dodala.