»Poljak in kitajski državljan sta bila aretirana zaradi suma vohunjenja. Kitajec je poslovnež, ki dela za pomembno telekomunikacijsko podjetje,« je sporočil namestnik vodje koordinatorja poljskih obveščevalnih služb Maciej Wasik.

Po navedbah tiskovnega predstavnika obveščevalnih služb Stanislawa Zaryna sta bila moška aretirana v torek, osumljena pa sta, da sta »delala za kitajske službe in v škodo Poljski«.

Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil kitajski poslovnež eden od direktorjev poljske podružnice Huaweija. Poljski državljan naj bi bil nekdanji agent poljske kontraobveščevalne službe, ki zdaj dela kot svetovalec za kibernetsko varnost pri poljski podružnici francoskega mobilnega operaterja Orange, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska vlada je ob aretaciji kitajskega državljana izrazila zaskrbljenost. Ob tem je pozvala oblasti v Varšavi, naj osumljencu zagotovijo vse pravice.

Nad Huawei se v zadnjem času zgrinjajo črni oblaki. V Kanadi so pred nekaj tedni aretirali finančno direktorico družbe Meng Wanzhou, ki ji v ZDA očitajo kršenja sankcij proti Iranu. Kitajski telekomunikacijski velikan se je znašel pod drobnogledom tudi zaradi domnevnih povezav s kitajskimi obveščevalnimi službami. Več držav, med njimi ZDA, Avstralija in Japonska, so Huaweiju prepovedale izgradnjo mobilnega omrežja naslednje generacije 5G.