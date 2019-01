Juncker je izpostavil, da ga navdušuje pogum v obeh državah, in izrazil željo, da bi se ta proces končal uspešno. Ob tem je premierja Zorana Zaeva in Aleksisa Ciprasa ter oba parlamenta spodbudil, naj storita, kar terja zgodovina.

To je Junckerjevo sporočilo obema stranema pred pričakovanim glasovanjem v makedonskem sobranju o spremembah ustave v skladu s prespanskim dogovorom, ki predvideva spremembo imena bivše jugoslovanske republike v Severna Makedonija.

Za dokončno potrditev sprememb je potrebna dvotretjinska večina od skupaj 120 poslancev. Ali bo to mogoče doseči, za zdaj ni jasno.

Dogovor o imenu, katerega usoda je sicer negotova tudi v Grčiji, je zgodovinski, saj rešuje dvajsetletni spor, ki ovira pot Makedonije v EU in zvezo Nato.

Romunski predsednik Klaus Iohannis je v povezavi s tem danes v Bukarešti poudaril, da ta del Evrope sodi v EU in da je to izjavo treba udejanjiti tudi v praksi. Tudi on upa na uspešen razplet tega procesa.