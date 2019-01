Kot je spomnil Večer, je Kramberger na prvih predsedniških volitvah v Sloveniji zaostal le za Milanom Kučanom in Ivanom Pučnikom, zanj pa je tedaj glasoval skoraj vsak peti Slovenec. Junija 1992 je potoval po Sloveniji v pripravah na druge volitve. Ko je 7. junija govoril v Jurovskem Dolu na trgu sredi vasi, je njegov nastop prekinil strel. Kramberger, ki mu je bilo tedaj 56 let, je umrl.

Domačina Petra Rotarja so prijeli v noči po umoru in je zgodaj zjutraj svoje dejanje tudi priznal. Obsodili so ga na devet let zapora, višje sodišče je po pritožbi kazen zvišalo na dvanajst let. Iz zapora pa je prišel leta 2001.

A sumi, dvomi in govorice, da je šlo za odstranitev političnega tekmeca, ne potihnejo, pišejo Slovenske novice. Med drugim navajajo besede Rotarjevega zagovornika Ivana Bukovnika, da marsikaj ni bilo raziskano, pa tudi sam Rotar se je v kasnejših izjavah spraševal o dejanskem dogajanju.

V reviji Demokracija pa so spomnili tudi na dokumentarni film "Ivek, kdo te je ubil?", ki je nastal konec devetdesetih let, njegov avtor pa je Igor Prodnik. Kot so zapisali, film temelji na tezi, da je bil Peter Rotar na usodni dan pod vplivom alkohola in da nikakor ne bi mogel zadeti tarče s take razdalje, pač pa je predstavljal le kritje za pravega morilca.